Anche per l'anno scolastico 2022/2023 sono confermate, per gli studenti, le agevolazioni per salire sugli autobus del Ctm.

Il rinnovo dei profili "studente” può essere fatto online registrandosi sul sito del Ctm e accedendo all'area personale. Per il primo rilascio della Ctm card, richiesta duplicato e contestuale rinnovo o per variazione del profilo (Isee variato rispetto all'anno precedente) è necessario presentarsi al Ctm Point di viale Trieste 151, ma esclusivamente su appuntamento.

LE AGEVOLAZIONI – Ed ecco le riduzioni: con Isee inferiore a 25.500 euro o dal terzo figlio studente lo sconto è dell'80%, per un costo dell’abbonamento annuale studente pari a 35 euro, mensile a 4,20 euro.

Se l'Isee è superiore non è necessario presentare documentazione e la riduzione è del 60%: il costo dell’abbonamento annuale studente è di 70 euro, il mensile di 8,40 euro.

