Si allarga l’inchiesta della Procura per il crollo all’Università di Cagliari nel polo di Sa Duchessa: ci sono sette nuovi indagati.

Si tratta di personale delle imprese che hanno lavorato alle ristrutturazioni dell’immobile.

Per quella tragedia sfiorata il pm Giangiacomo Pilia ha aperto un fascicolo per disastro colposo e crollo colposo di edificio.

Nel registro degli indagati finora erano stati iscritti i nomi dei vertici dell’Università di Cagliari, ossia il rettore Francesco Mola, il direttore generale dell’Ateneo Aldo Urru, la dirigente del settore investimenti, manutenzione immobili e impianti Antonella Sanna, e Agostino Zirulia del settore Investimenti e manutenzioni Edilizia e impianti.

La sera del 18 ottobre erano da poco passate le 21.45 quando con un boato in via Trentino è collassata l’ex aula magna di Geologia, ora utilizzata come aula di lezione e laboratori della facoltà di Lingue. Solo poche ore prima quell’edificio, di cui è rimasto solo un cumulo di macerie, era pieno zeppo di studenti.

La struttura di recente era stata sottoposta a lavori di consolidamento: ora la Procura vuole vederci chiaro. E anche gli allievi, che per protesta hanno occupato l’aula magna Capitini.

(Unioneonline/D)

