Si può rientrare in uno dei palazzi off-limits in via Dettori dopo la chiusura della strada della Marina per il rischio crolli.

Con un’ordinanza il sindaco Paolo Truzzu, su indicazione del consulente tecnico d’ufficio, ha disposto il via libera all’accesso all’immobile che si trova al civico numero 47.

Il provvedimento adottato - spiega il Comune - ha parzialmente revocato la vecchia ordinanza di sgombero, riducendo dunque ulteriormente l’estensione dell’area interdetta.

Quattro mesi fa la prima ordinanza di chiusura, è ancora difficile prevedere cosa accadrà nelle prossime settimane. Come ribadito altre volte dall’assessorato ai lavori pubblici, sono in corso delle indagini per accertare le cause. Indagini che andranno avanti.

(Unioneonline/L)

