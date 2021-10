Sono 19 i nuovi casi confermati di positività al Covid-19 in Sardegna e secondo il bollettino diramato dalla Regione. Ieri erano state 30 le nuove positività individuate.

Il dato odierno sulla base di 1925 persone testate con 5761 test processati in totale, fra molecolari e antigenici. La positività si attesta allo 0,3%.

Si registra nell’Isola, purtroppo, anche un decesso: una donna di 93 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari.

In calo il dato sui ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari: sono 12 le persone attualmente in intensiva (5 in meno rispetto a ieri) e 84 i pazienti in area medica (16 in meno rispetto a ieri).

Segnalati 1664 casi di isolamento domiciliare, e dunque 9 in meno rispetto alla precedente rilevazione.

