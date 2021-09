La Sardegna presenta l’indice Rt più basso di Italia ed è seconda, dopo la Toscana, tra le regioni italiane per quanto riguarda le somministrazioni di vaccino ogni 100mila abitanti. “I dati confermano il buon lavoro svolto – commenta il governatore Christian Solinas – e l’efficienza di un sistema sanitario che, pur scontrandosi con carenze causate da politiche sbagliate del passato, sta affrontando al meglio l'emergenza”.

I ricoveri nelle terapie intensive e nelle degenze ordinarie calano costantemente, così come i contagi giornalieri, e questo mostra una Sardegna “efficiente e sempre più vicina al rientro alla piena normalità, grazie all'impegno dei cittadini. Proseguiremo senza sosta la campagna di vaccinazione, sempre più fuori dagli hub, che pure restano per ora in piena attività, e sempre più in mezzo alla gente, e soprattutto tra i giovani”.

Venerdì, ad esempio, a Quartu ci sarà l’Open Day per gli over 12 senza prenotazione, l’8 invece a Sassari.

