Non sarebbero stati i funghi a uccidere l'agente di commercio Luigi Gulisano, 79 anni, e sua moglie Marisa Dessì, di 82, i cui corpi sono stati trovati senza vita giovedì pomeriggio nel salotto della loro abitazione in via Ghibli, a Cagliari.

Stando alle prime indiscrezioni filtrate, tutte da confermare, i funghi rinvenuti nell'appartamento sarebbero già stati esaminati, seppure ancora non con i dovuti test di laboratorio, dagli esperti dell'Istituto micologico del Servizio sanitario, e la risposta sarebbe stata che erano tutti classificati come «alimentari», dunque non velenosi.

Se di intossicazione si è trattato, e questo lo potranno dire solo gli esami tossicologici disposti dalla Procura, bisognerà dunque cercare qualche altro alimento presente nel frigo e nella dispensa della casa, oppure capire quale sia stata la sostanza letale ingerita.

