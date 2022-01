Uno spacciatore cagliaritano, classe 1981, è stato arrestato nel pomeriggio di ieri dai Falchi della Squadra Mobile della Questura di Cagliari.

Gli investigatori tenevano da giorni sotto osservazione un appartamento in piazza Medaglia Miracolosa, ritenuto un'importante base di spaccio di cocaina.

I poliziotti, fingendosi acquirenti, sono quindi entrati nell'appartamento insieme ad un tossicodipendente che aveva appena acquistato una dose. In camera da letto sono state sequestrate 35 dosi di cocaina pronte per la cessione contenute in tre diversi bicchieri con l'indicazione del prezzo di vendita (dosi da 10, 20 e 30 euro), quasi 300 euro provento di cessioni già effettuate e tutto il necessario per il confezionamento della droga.

L'uomo, già gravato da precedenti penali, è stato arrestato. Questa mattina l’udienza di convalida.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata