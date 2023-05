È stato presentato stamattina in Comune il nuovo portale del Turismo del Comune di Cagliari. Il sindaco metropolitano, Paolo Truzzu: «Speriamo ci sia un servizio in più per chi visita la nostra città, con una serie di informazioni utili sugli eventi, i percorsi e gli itinerari. Anche con delle possibilità particolari come il servizio “salta la folla”, che consente a chi non vuole frequentare luoghi affollati di avere un itinerario di viaggio di buon livello. La piattaforma nasce come implementazione del sito del Comune di Firenze: abbiamo creato una serie di itinerari, percorsi, informazioni su musei e mercati civici; stiamo lavorando con le attività produttive per inserire le attività di ristorazione; con un collegamento al portale Sardegna turismo è possibile individuare gli hotel in cui soggiornare. C’è anche la possibilità di creare un diario di viaggio sull’esperienza che si vive in città».

L’assessore alle Attività Produttive e al Turismo, Alessandro Sorgia, commenta: «Sono felice perché riusciamo a mettere Cagliari al pari di altre città, nazionali ed europee. L’app ha un collegamento integrato tra vari servizi: diamo servizi aggiuntivi sia a chi ha programmato per tempo la sua visita a Cagliari per le vacanze, digitando Cagliari su internet; sia ai tanti croceristi che arrivano in città da ogni parte del Mediterraneo. Ci sono anche croceristi che non sanno dove andare e vagano senza una meta. Con questa app arriveranno a tutte le attrazioni che Cagliari può dare: è un beneficio per le attività produttive in genere, che hanno sofferto molto durante la pandemia».

