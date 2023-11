Consegnati a Cagliari i premi Feminas 2023. I riconoscimenti di Coldiretti Donne Impresa hanno celebrato 9 donne che hanno portato in alto il nome della Sardegna nella scienza e nella medicina, nel giornalismo e nelle istituzioni, nel mondo accademico, in quello agricolo e in quello dell’arte. La cerimonia si è svolta a Palazzo Doglio.

Sul palco, a ritirare il premio, Maria del Zompo, primo rettore donna in Sardegna, per «una carriera dedicata alla ricerca e all'insegnamento per educare le giovani menti al valore della ricerca scientifica per avere contribuito a far superare i divari di genere nel mondo universitario sardo». A seguire la centenaria di Ales Verina Olla, «memoria storica del mondo delle api in Sardegna che ha fatto della sua passione la sua vita», il medico Pietrina Ticca, perché «la diffusione della cultura della donazione degli organi in ambito ospedaliero e tra la popolazione è il punto di partenza di una vita fatta di impegno costante a supporto della gente».

La premiazione (foto Coldiretti)

Hanno ritirato il premio anche Virginia Pishbin, per il suo «impegno costante per la difesa dei diritti dei più deboli e delle donne, in particolare iraniane, che è la base della sua vita», la giornalista Incoronata Boccia, la violinista Anna Tifu, la cantante Maria Giovanna Cherchi e l’insegnante Rossana Durzu, per «l'insegnamento, per la formazione dei più piccoli e per la solidarietà che sono stati i suoi punti di riferimento».

La premiazione (foto Coldiretti)

L’evento è stato organizzato da Maria Gina Ledda, coordinatrice regionale di Donne Impresa di Coldiretti. Presenti anche i vertici Coldiretti Sardegna, il presidente Battista Cualbu, il direttore Luca Saba e la presidente nazionale di Donne Impresa, Mariafrancesca Serra.

La premiazione (foto Coldiretti)

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata