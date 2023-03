Mattinata caotica quella che hanno dovuto vivere i cagliaritani alla guida nella mattinata odierna. Nel centro della città, infatti, a causa della chiusura di viale Giussani (la strada parallela a viale Buoncammino), gli automobilisti hanno impiegato almeno il doppio del tempo solitamente previsto per arrivare in piazza D’Armi, sia da Viale Merello che da via Is Mirrionis.

Sull’Asse Mediano di scorrimento, invece, è stato un tamponamento a rallentare il traffico sulla principale arteria viaria della città. Risultato: traffico al collasso e automobilisti nervosi.

La chiusura di viale Giussani ha portato molti automobilisti a scegliere itinerari alternativi. Gli studenti che dovevano recarsi a lezione nel polo economico-giuridico hanno dovuto giocoforza raggiungerlo a piedi o con i mezzi pubblici.

La modifica avviene già dalla mattina presto e le conseguenze sul traffico si vedono, come racconta Fabiano Serra, che lavora al distributore davanti alla Facoltà di ingegneria: «Hanno suonato i clacson per tutto il giorno. Oggi era allucinante. In confronto agli altri giorni, c’era il doppio del caos».

Ma i cittadini ritengono utile la rotonda in piazza D’Armi: «Se la facessero veramente, sarebbe già qualcosa. Avrebbero dovuto iniziare i lavori dieci giorni fa e ancora non sono cominciati», afferma Fabiano. Gli fa eco Alessandro Concas, «se eliminasse i semafori, ben venga».

Anche sull’Asse Mediano, teoricamente a scorrimento veloce, si è verificato un tamponamento a catena all’altezza dello svincolo per viale Marconi che ha provocato disagi e lunghe code.

© Riproduzione riservata