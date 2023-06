Una tradizione che si rinnova con un elemento in più: la dedica a Claudio Ranieri. Due ore di preparativi per vestire di rossoblù la statua di Carlo Felice, con uno striscione la cui scritta non ha bisogno di spiegazioni: Claudio Felice.

Stamattina, poco prima delle 7, il gruppo del Centro Coordinamento Cagliari Club ha cominciato la tradizionale vestizione della statua, un appuntamento atteso quando si tratta dei festeggiamenti rossoblù. La tunica e il cappello diviso a metà fra il rosso e il blu, assieme alla bandiera dei Quattro Mori (come quella che alcuni tifosi del Bari avevano bruciato dopo l'andata della finale playoff, suscitando forti polemiche), a una sciarpa dei Cagliari Club e a una gigante lettera A che era stata creata in occasione della promozione del 1990, l'altra con Ranieri in panchina.

Una settimana fa, dopo il gol di Pavoletti al 94' al San Nicola, piazza Yenne era stata presa d'assalto dai tifosi in festa: adesso la vestizione di Carlo Felice completa il doveroso omaggio per il ritorno del Cagliari in Serie A.

IL FUORI PROGRAMMA: LA GRU SI BLOCCA:

