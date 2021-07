Lo aveva già detto ieri l’assessore Mario Nieddu, ora ci ritorna il deputato e coordinatore di Forza Italia in Sardegna Ugo Cappellacci.

"Bisogna cambiare i parametri che definiscono i colori delle Regioni, d’estate la Sardegna triplica la popolazione per via dei flussi turistici, non si può calcolare l’incidenza sulla base dei residenti e penalizzare l’Isola che ha una situazione lontana dal superamento della soglia prevista per la zona gialla”, dichiara Cappellacci, che anticipa così il contenuto di una sua interrogazione al premier Mario Draghi.

"Non è pensabile che si accollino i numeri dei contagi solo alla Regione di destinazione e che i dati vengano sfasati anche dal fatto che i controlli vengono effettuati solo all'arrivo e non alla partenza”, continua il deputato.

Cappellacci chiede che i test vengano effettuati “prima della partenza e non all’arrivo. E’ il metodo più efficace per avere voli e navi Covid free, e poi una Regione turistica costretta a fare i controlli all’arrivo con gli attuali parametri rischia di subire chiusure per via di positivi ‘importati’”.

