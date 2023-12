Pochi voli, scarse attrazioni, offerte migliori nel Nord Sardegna e mille dubbi per un concerto – ancora da confermare – contestato da molti.

Mancano 21 giorni a Capodanno e a Cagliari l’unica certezza è che b&b e alberghi avranno parecchie stanze vuote anche perché molti aspettano la certezza dello show del 31 dicembre alla Fiera prima di prenotare. Secondo gli imprenditori del settore è colpa anche della disorganizzazione e dell’incapacità di trattare con le compagnie aeree low cost la pianificazione delle tratte anche durante i mesi invernali.

Ma a pesare, e non poco, sono i dubbi sulle modalità di svolgimento del live di Marco Mengoni, che dovrebbe esibirsi (la firma ancora non c’è) sul palco della Fiera, in un evento che costerà circa un milione di euro.

«Tutto sarà deciso domani, durante la riunione in Prefettura. Ma una cosa posso dirla: questa storia dei biglietti, per quanto gratuiti, per entrare al concerto di Capodanno è un’invenzione. Il Comune non ne ha mai parlato». Parole dell’assessora comunale alla Cultura e spettacoli, Maria Dolores Picciau.

I dettagli negli articoli di Luigi Almiento e Andrea Artizzu su L’Unione Sarda in edicola e sull’app

© Riproduzione riservata