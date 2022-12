La novità per il Capodanno, sul fronte dei botti illegali, è il pallone di Messi: due chili e mezzo di esplosivo in grado di buttare giù una casa. Anche a Cagliari c'è la massima attenzione in vista dei festeggiamenti per l'ultimo dell'anno con il grande concerto di Blanco in via Roma.

Per questo dalla Questura cagliaritana arriva l'invito a festeggiare ma cercando di evitare eccessi di alcol, attenzione quando ci si mette alla guida. E soprattutto, come spiega il questore Paolo Rossi, «non saranno tollerati botti e petardi nell'area del concerto. Quanto accaduto a Torino nel 2017, con la morte di due persone e 1500 feriti tra i tifosi che seguivano la finale di Champions League per il caos provocato proprio dallo scoppio di un petardo, deve essere da monito».

Il servizio per il 31 dicembre e per il primo dell'anno sarà imponente. In azione le pattuglie delle volanti per il contrasto dei reati in città: «Spesso ci sono furti in casa quando si lasciano vuote per festeggiamenti. Mettete al sicuro oggetti preziosi e chiedete a un vicino di vigilare», ricorda il dirigente delle volanti, Massimo Imbimbo.

Grande attenzione nelle strade per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza: «Ci saranno tanti spostamenti», evidenzia la dirigente della Stradale di Cafliari, Catia Paganelli, «perché finalmente si sta tornando alla normalità. Dunque ricordiamo che non bisogna mettersi alla guida quando si beve. I pericoli e i rischi sono molti. Oltre alla sanzioni, ci sono denunce penali e il ritiro della patente a seconda del tasso alcolemico».

Veronica Madau, portavoce della Questura, sottolinea l'importanza «del ritorno ai festeggiamenti in piazza, ma cercando di farlo senza creare situazioni di pericolo». Andrea Basile, del nucleo Artificeri della Questura di Cagliari, ricorda di evitare «di raccogliere i botti non esplosi. Importante usare i petardi di libera vendita ma da parte dei maggiorenni, seguendo tutte le indicazioni presenti nelle confezioni. Bisogna prestare la massima attenzione per non subire gravissimi danni». Ovviamente è vietato l'acquisto e utilizzo di botti illegali o contraffatti.

