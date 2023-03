I cantieri sono aperti, ma «molti parcheggi sono ancora chiusi».

L’opposizione in Consiglio comunale a Cagliari lascia un appello e un incontro pubblico anche in vista dei lavori in via Roma e viale Trieste che rivoluzioneranno il traffico e la viabilità nel capoluogo sardo.

Due azioni secondo l’opposizione «non possono essere più rimandate», sono l’apertura dei posteggi e le azioni di tutela e controllo per il rispetto delle regole nelle Ztl dei quartieri storici.

Il centrosinistra fa anche il conto dei parcheggi mancanti: 250 posti auto in via Cesare Battisti e viale Trento-via De Magistris e altri 350 in via Sant’Alenixedda a San Benedetto. E «come se non bastasse – si legge nella nota – per il parcheggio di via Caprera a Stampace è stato revocato l’affidamento dei lavori a tre anni dall’assegnazione, con altri 197 posti auto che restano ancora inutilizzabili. Per non parlare dei 700 previsti in Piazza De Gasperi e Piazza Donatori di sangue, «già finanziati e annunciati dal sindaco ma rimasti ancora sulla carta». L’opposizione chiede anche al comune di raggiungere un accordo con la Regione per l’utilizzo nelle ore serali dei parcheggi degli assessorati.

Non finisce qui: la minoranza sottolinea anche «il mancato incremento di parcheggi per i residenti con l'istituzione della Ztl serale ove non vi fosse e degli stalli ad essi riservati».

L’incontro pubblico è stato fissato per sabato alle 10 nel piazzale davanti a viale Trento 33, proprio accanto a uno dei parcheggi chiusi: «Per sollecitare il sindaco e la Giunta ad una immediata riapertura».

