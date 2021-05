Circa medici di famiglia su 1.242 hanno accettato di dare, dietro compenso, manforte alla campagna vaccinale anti-Covid della Regione Sardegna.

I medici che hanno aderito riceveranno – in base agli accordi – 3,60 euro per le anamnesi, che diventano 6,40 comprendendo l'inoculazione delle dosi, per un totale di 18 euro se accetteranno di somministrare le dosi a domicilio.

A tracciare il bilancio della risposta dei medici alla proposta di Villa Devoto è stato, in commissione Sanità, l’assesore regionale Mario Nieddu, che ha riferito assieme al commissario straordinario dell'Ats Massimo Temussi e al dg dell'assessorato Marcello Tidore.

La Regione ha voluto sottolineare che solo con il supporto dei medici di base la campagna potrà definitivamente decollare, considerato che i vaccinatori dell'Ats sono solo 265 (compresi una ventina di medici militari). Oltretutto l'amministrazione ha chiuso alcuni accordi con i Comuni in modo tale che i medici di base non siano costretti a pagare i ticket dei parcheggi quando si recano nelle case dei pazienti. Quindi, è stata la considerazione della Regione, adesso "i medici di famiglia devono vaccinare" .

