Pugni e calci sulla nave Grimaldi nella traversata da Cagliari a Palermo. In ospedale sono finiti un imprenditore e il suo collaboratore, entrambi di Ozieri. Un episodio del quale si occuperanno le forze dell’ordine e che presenta due versioni dei fatti. Di certo c’è, in base ai referti, che Luca Saba, 38enne titolare di un’agenzia pubblicitaria, ha riportato una ferita al dito, alle ginocchia e tre giorni di cure, contusioni alla testa e al collo e cinque giorni di prognosi per il suo accompagnatore Giuseppe Uleri.

Il racconto

Sabato alle 17 si erano imbarcati dallo scalo di Cagliari. All’origine della lite l’invito del personale di bordo ad abbassare il volume della musica: «Lo abbiamo fatto ma non è bastato», racconta Saba, «quindi ci hanno detto di spostarci in un’altra area e ci siamo rifiutati».

I due si sono quindi presentati davanti alla commissaria di bordo che avrebbe provveduto al sequestro dei telefonini. «Quando abbiamo espresso la volontà di denunciare il comportamento scorretto del personale, – racconta l’imprenditore – improvvisamente siamo stati aggrediti con calci e pugni. Abbiamo dovuto fronteggiare l’assalto di quattro membri del personale e, uno di loro, ha morso il mio dito provocandomi una lesione».

La compagnia

Diversa la versione della compagnia Grimaldi che racconta come i due, descritti in stato di alterazione, «più volte invitati ad abbassare il volume, continuavano a disturbare le persone presenti nella Hall». Poi avrebbero aggredito verbalmente e fisicamente la commissaria di bordo che, «strattonata al braccio, ha riportato ecchimosi curabili in 5 giorni, quindi la reazione di difesa del nostro personale».

Mariangela Pala

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