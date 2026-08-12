Arriva la disinfestazione di metà agosto contro le blatte, il Comune di Cagliari sospende tutte le concessioni delle attività commerciali per consentire agli operatori della Proservice di intervenire in tutta sicurezza. La loro, quella dei titolari delle attività e dei loro clienti.

La determinazione è del dirigente comunale del settore Attività produttive Alessandro Cossa e riguarda il 13 e 14 agosto, nella fascia oraria tra le 8 e le 11,30. Le zone interessate sono i quartieri della Marina e di Stampace.

Le concessioni saranno sospese domani, 13 agosto, in piazza Yenne, nel Corso Vittorio Emanuele e nelle vie Sardegna, Dettori, Baylle, Napoli e Barcellona, dei Mille, Cavour e Roma, ma anche in piazza Aramu e piazza Savoia.

L’indomani, 14 agosto, tocca ancora a via Sardegna (ma nella parte verso il Consiglio regionale), via del Collegio, via Concezione, Torino e viale Regina Margherita.

Nel provvedimento si legge «che nella contemperazione degli interessi coinvolti, sia prevalente quello della tutela della sicurezza e dell'incolumità delle persone rispetto a quello economico degli operatori commerciali e che, pertanto, si renda necessario, a tal fine, sacrificare gli interessi dei concessionari di suolo pubblico prevedendo la sospensione delle relative concessioni».

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(Unioneonline)

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