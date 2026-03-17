Una zipline sopra Cala Fighera, a Cagliari. Divertente, forse, per chi l’ha utilizzata. Ma pericolosa e senza autorizzazioni. Per questo è scattato il sequestro da parte dei ranger della Forestale.

La zipline è considerata un percorso "avventuroso", ma non necessariamente "pericoloso". È costituita da un cavo d'acciaio o tessile ad alto carico di rottura, assicurato nella roccia e teso tra due punti sovrastanti un canalone. Dal punto superiore ci si lancia con un’imbragatura, spinti dalla gravità. L’installazione e l’uso, specialmente in aree protette, richiedono le necessarie autorizzazioni, oltre a una gestione responsabile che ne garantisca la sicurezza per evitare incidenti, anche gravi.

Quella smantellata vicino alla Sella del Diavolo era costituita da circa 150 metri di cavo, decine di bulloni, un meccanismo tendi-corda e altra attrezzatura utilizzata nell’impianto.

I reati contestati comprendono violazioni ambientali, per aver modificato un'area tutelata, nonché violazioni contro il patrimonio, per aver alterato e occupato senza alcuna autorizzazione una proprietà pubblica.

La Procura della Repubblica è stata informata dell'accaduto e, per ora, si procede contro ignoti. Tuttavia, sono in corso accertamenti per identificare i responsabili.

(Unioneonline/E.Fr.)

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