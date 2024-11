«Questa è la situazione a Cagliari, in via Venturi, dove la strada è completamente allagata da tempo. A oggi sono 7 giorni che qui esce acqua ininterrottamente da almeno 3 punti diversi. Una situazione che va avanti da anni e anni e adesso siamo arrivati davvero al limite.». Le parole sono quelle di un lettore che ogni giorno, per lavoro, deve andare nello sterrato che sfocia poi in viale Marconi.

«Qui ci sono famiglie, altre attività, c'è la polizia», continua il lettore, che ha deciso di filmare la strada per mostrare la grande pozza che si è formata. «Anche se non sembra, l’acqua è alta e non si può passare a piedi. Ma stiamo parlando di un bene prezioso e pubblico, uno spreco così – per 7 giorni di fila – non lo avevo mai visto».

«Abbiamo chiesto un intervento, chi gestisce il servizio si è avvicinato per un controllo, ma ad oggi la situazione non è cambiata».

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata