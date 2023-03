Ore 9,33 di lunedì 27 marzo: finisce l’era di via Roma per come la conoscono gli abitanti di Cagliari (e non solo). Chiuse le quattro corsie sul lato portici, il traffico è deviato sulle strade limitrofe e lungo il porto. Quando riaprirà, la previsione è tra quattro mesi, ci saranno solo due corsie e nella zona centrale sorgerà un viale alberato.

Intanto, il caos annunciato non c’è. L’accesso è stato interdetto da auto e moto della polizia locale, con gli agenti schierati per gestire la viabilità.

Forse la scelta di un orario favorevole ha evitato l’intasamento: il traffico nelle prime fasi è stato scorrevole in tutta l’area tra Marina e Stampace.

Ora si attende il piazzamento dei new jersey, le barriere di cemento che renderanno definitiva la chiusura. Potranno entrare solo i mezzi dei residenti e quelli che devono effettuare attività di carico e scarico.

Il nuovo test per valutare l’impatto sulla vita dei cagliaritani è atteso per l’ora di pranzo.

