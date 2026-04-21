Giovedì 23 aprile alle 16, al Centro Comunale d’Arte “Il Ghetto”, in via Santa Croce, 18, a Cagliari, alla presenza del curatore, il Procuratore generale militare Marco De Paolis, viene inaugurata la mostra “Nonostante il lungo tempo trascorso… Le stragi nazifasciste nella guerra di Liberazione 1943-1945”. La mostra sarà aperta al pubblico dal 24 aprile fino al 12 luglio con questi orari: dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00. L’ingresso è gratuito. La mostra è stata realizzata a cura dello Stato Maggiore Difesa e della Procura Generale Militare presso la Corte Militare di Appello, con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Il Comune di Cagliari, con l'assessora alla Cultura Maria Francesca Chiappe, ha sostenuto l’iniziativa.

Fotografie, documenti e videofilmati descrivono una delle vicende più complesse e dolorose della nostra storia nazionale.

L’esposizione illustra le tappe del lungo e doloroso percorso, di costruzione della Repubblica Italiana, compiuto da decine di migliaia di civili e militari italiani, che attraverso il proprio sacrificio hanno consentito di gettare le basi per la costituzione del nostro attuale Stato repubblicano e democratico.

La mostra si chiude con una sezione dedicata ai processi celebrati nei tribunali militari italiani contro i crimini di guerra tedeschi dal dopoguerra ad oggi (1949-2013). Tentativi compiuti – seppure parziali e in gran parte tardivi – per affermare i princìpi di diritto sui crimini di guerra.

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