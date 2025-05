Una pianta dal fusto forte e fiero per non dimenticare il sorriso e la dolcezza del piccolo Leonardo Zucca. Ieri mattina a Cagliari, nel giardino della scuola primaria di via Is Guadazzonis, è stata messa a dimora una piccola piantina d’ulivo, che crescendo continuerà a ricordare l’alunno scomparso a soli sei anni dopo aver lottato contro un brutto male.

L’ulivo vuole essere un simbolo di speranza e nuova vita. Ecco perché è stato scelto dalla scuola primaria di via Is Guadazzonis dell’istituto comprensivo statale “Randaccio-Tuveri- Colombo-Don Milani”, per onorarne la memoria. Durante la cerimonia, che si è svolta nella mattinata di ieri, mercoledì 21 febbraio, nel giardino dell’istituto che Leonardo frequentava, i compagni hanno scelto di ricordarlo con la lettura di pensieri a lui dedicati, in cui sono stati ricordati il suo sorriso e il suo temperamento e sono stati condivisi momenti delle loro giornate tra i banchi di scuola.

Presenti Giulia Andreozzi, assessora alla Pubblica istruzione, sostegno allo studio e alla conoscenza del Comune di Cagliari e Luisa Giua Marassi, assessora all’Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico: le assessore hanno portato i saluti ed espresso la vicinanza dell’Amministrazione comunale ai genitori e ai parenti di Leonardo, presenti alla manifestazione, e ai compagni di scuola, ai docenti e alla dirigente scolastica che hanno accompagnato il bambino fin dall’infanzia, condividendo con lui i momenti più duri legati al decorso della malattia.

L’ulivo è stato piantato grazie al contributo dell’associazione Cittadinanzattiva Sardegna, che ha donato la pianta alla scuola, e con il supporto del servizio Verde pubblico del Comune.

(Unioneonline)

