Per guadagnarsi la fuga dopo il furto in un supermercato di via Jenner, a Cagliari, ha morso la guardia giurata. Così una 36enne di Carbonia è stata arrestata per rapina impropria dagli agenti della Squadra volante, intervenuti dopo la segnalazione di quanto accaduto da parte dei gestori del punto vendita.

La donna, come ricostruito dai poliziotti, aveva nascosto alcune confezioni di pile elettriche dirigendosi verso l’uscita del supermercato. Bloccata prima che potesse uscire, ha cercato di liberarsi del vigilante con un morso. Immediata la chiamata al 113 e l'arrivo della Polizia con l'arresto della donna.

Stamattina è stata processata per direttissima. Il giudice le ha concesso, come richiesto dal legale, i termini a difesa: la donna è tornata in libertà con l’obbligo di firma in attesa della prossima udienza.

In passato la 36enne è stata arrestata per furti, a volte solo tentati, in appartamento e su un’auto e per un colpo (inizialmente con l’accusa di rapina impropria poi diventata furto) in un market.

