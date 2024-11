C’è anche un milione di euro per la messa in sicurezza delle vie cittadine fra gli stanziamenti – in questo caso d’urgenza – all’interno della variazione di bilancio approvata ieri in Consiglio comunale a Cagliari.

Obiettivo proteggere anzitutto i pedoni, ma anche porre un freno alla piaga degli incidenti stradali in città.

Accolta dunque la proposta del sindaco Zedda, con un piano che sarà pronto il prima possibile come anticipato nei giorni scorsi dall’assessore alla viabilità Marcialis. Previsti «attraversamenti pedonali rialzati, restringimenti di carreggiata e, dove necessario, anche la chiusura al traffico in alcune fasce orarie. Ogni soluzione sarà pensata per tutelare al massimo i più giovani e chi si sposta a piedi o in bici».

Parallelamente, l’amministrazione è anche al lavoro «per ridurre il numero di auto private in circolazione, incentivando una mobilità più sostenibile, sia pubblica che privata».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata