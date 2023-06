Sarà un dirigente a interim a occuparsi del comando della Polizia Locale di Cagliari: il sindaco Paolo Truzzu ha affidato a Gianbattista Marotto, già dirigente del settore Ambiente, il dopo Guido Calzia che ha già lasciato Cagliari per trasferisti a Roma.

Marotto resterà in carica fino a ottobre: tempo necessario per pensare al futuro comandante della Municipale. In pole position c'è sempre Davide Ullasci, attuale numero "due" della Polizia Locale. Ma verranno prese in considerazione anche altre possibilità.

Calzia era formalmente in carica fino a oggi, dunque da domani il comando verrà preso da Marotto. L'oramai ex comandante da domani sarà invece a capo del decimo gruppo di Ostia, ma sarà anche presidente della commissione per il concorso d’assunzione di 800 agenti nella Polizia Locale della capitale e avrà un importante incarico in vista del Giubileo 2025.

Calzia è stato salutato dai colleghi con una festa a sopresa e la consegna di due targhe, alla presenza del sindaco Paolo truzzu e del presidente del Consiglio, Edoardo Tocco. Tra i settori in cui ha maggiormente agito quello della malamovida, delle occupazioni abusive di locali e case comunali ma anche del suolo pubblico, fino ad arrivare alla battaglia per rimuovere le discariche in via San Paolo.

Ai cagliaritani ha voluto lanciare un messaggio: «Non abbiate paura di trasformare la vostra città in una perla agli occhi di italiani e turisti stranieri perché ne ha tutte le possibilità».

