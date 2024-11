Due patenti ritirate nella notte dalla Polizia Locale di Cagliari per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche.

Nella notte tra venerdì e sabato i controlli hanno riguardato 40 veicoli e i rispettivi conducenti e sono stati effettuati in diverse zone della città.

Due persone sono state sorprese alla guida in stato di ebbrezza: per loro ritiro della patente.

La Polizia Locale ricorda che «i neo patentati (nei primi tre anni dal conseguimento della patente B e fino al compimento dei 21 anni) non possono porsi alla guida dopo aver assunto alcolici in quanto per loro il tasso di alcol nel sangue non può superare lo zero. Inoltre in caso di multe il neopatentato rischia la decurtazione doppia dei punti della patente».

(Unioneonline)

