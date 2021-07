"Nei giorni scorsi ho fatto un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori del nuovo ecocentro di via San Paolo. Salvo imprevisti, sarà pronto nei primi mesi del 2022 e andrà ad affiancare quello di viale Sant'Elia, rafforzando il sistema della raccolta differenziata".

Così il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, che annuncia dunque l’arrivo per il prossimo anno dell’attesa struttura.

"Gli ecocentri sono fondamentali per tenere la città pulita - prosegue il primo cittadino - per consentire ai cittadini di fare al meglio la differenziata e limitare l'abbandono di rifiuti”.

"A questi – ha quindi chiarito – si aggiungeranno i due nuovi ecocentri di via Abruzzi e via Dei Valenzani, per i quali avevamo già stanziato le risorse, e le due nuove isole ecologiche in piazza Giovanni XXIII e piazza Michelangelo, che entreranno in funzione a breve".

