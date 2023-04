«Cagliari è la mia città. Sono innamorato di questa città, mi piace fare il sindaco, un lavoro che mi assorbe completamente e voglio continuare a farlo». Paolo Truzzu fa un bagno di folla all’incontro con gli elettori di centrodestra.

“Convocati” al T-Hotel di Cagliari per raccontare il lavoro dell’amministrazione nei primi (quasi) quattro anni di consiliatura, il primo cittadino ribadisce la volontà di continuare a lavorare per la città (indirettamente smentendo le voci di una sua possibile candidatura per la guida della Regione nel 2024) e incassa l’endorsement della platea (almeno cinquecento persone in sala, e altre che sono rimaste fuori) e del responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, il deputato Giovanni Donzelli, arrivato a Cagliari per l’appuntamento delle serata organizzata da FdI.

«Paolo Truzzu», dice Donzelli, «è uno che può fare tutto, ha le capacità per essere un ottimo sindaco e il lavoro che ha fatto lo ha dimostrato. Ma, avverte, «avrebbe le capacità anche per essere un ottimo presidente di Regione. È una delle migliori risorse che abbiamo in tutta Italia, Giorgia Meloni ha sempre creduto in Paolo, sappiamo quanto vale, ha le carte in regola per ricoprire ogni ruolo. Poi quale sarà il suo ruolo, lo decideremo insieme agli alleati e ai cittadini».

