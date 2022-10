“Caro Sindaco, alla luce delle nostre interlocuzioni e preso atto delle nuove maggioranze in Consiglio Comunale sono a rimetterti il mio mandato da Assessore. Colgo l'occasione per ringraziare te, la giunta, il consiglio e tutto il personale dell'ente per la fattiva collaborazione. Grazie. Ad maiora”. Con queste parole Andrea Floris, assessore allo sport del Comune di Cagliari, in quota Udc ha rassegnato le sue dimissioni consegnando al Sindaco la delega alle attività sportive, patrimonio e tributi.

Un atto di correttezza politica del giovane esponente dell’Udc (che alle elezioni del 2019 ha preso 308 voti) dopo il mancato sostegno dei quattro consiglieri Aurelio Lai, Roberta Perra, Marcello Piras e Antonello Angioni che, approdati sotto l’egida sardista, il 10 agosto scorso hanno dato vita il al gruppo “Solinas Presidente”.

I quattro, che già rivendicavano maggior visibilità e peso politico, la settimana scorsa hanno mandato un segnale politico ben preciso al sindaco Paolo Truzzu facendo mancare il numero legale in Consiglio comunale.

Rivendicano un ruolo di maggiore peso nella coalizione di governo con un incarico in giunta. Il nome che probabilmente faranno al Sindaco per esprimere il loro rappresentante nell’esecutivo potrebbe essere quello di Fioremma Landucci, 67 anni, dirigente medico della Asl di Cagliari.

(Unioneonline)

