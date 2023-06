Hanno circondato un 15enne di Assemini che si trovava alla stazione ferroviaria di Cagliari e gli hanno portato via il giubbotto di marca che indossava.

Protagonisti tre stranieri. La vittima, un ragazzo che era andato a Cagliari per incontrare degli amici, ha lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno raccolto la sua testimonianza: il 15enne ha notato che sul giubbino di uno dei tre era presente l’immagine di un coccodrillo.

Indizio su cui si sono concentrati i militari, che hanno iniziato a girare nei dintorni finché non hanno trovato in largo Carlo Felice un giovane che indossava un giubbino corrispondente alla descrizione. Il giovane algerino, che era anche in possesso di spray urticante al peperoncino, è stato riconosciuto immediatamente dalla vittima.

Nessuna traccia del giubbino rubato purtroppo, forse in possesso degli altri due stranieri che non sono stati rintracciati.

Il giovane identificato, meno di 18 anni, era già ben noto alle forze dell’ordine: è stato denunciato in stato di libertà per rapina in concorso e porto abusivo di oggetti atti a offendere, in assenza di flagranza – spiegano i carabinieri – non si poteva fare di più.

(Unioneonline/L)

