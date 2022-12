Tamponamento, soccorsi, coda. Oggi, come ieri, con situazione identica a quella del giorno precedente. Percorrere l’asse mediano a Cagliari è sempre più una scommessa con la fortuna. L’ultimo incidente risale a questa sera, poco prima delle 19,30. Il bilancio della collisione, avvenuta in direzione Poetto all’altezza dello svincolo per Genneruxi, è di un ferito in codice giallo.

La coda, invece, arriva fin quasi all’uscita per via Jenner. Anche stavolta, per fortuna, come in occasione degli ultimi recenti episodi, non si registrano coinvolti in condizioni gravi. Gli agenti della polizia municipale sono sul posto per effettuare i rilievi e cercare di gestire la viabilità.

Ma per centinaia di automobilisti non c’è alternativa: restano incolonnati in attesa che i mezzi vengano rimossi. Perché intanto, vista l’ora di punta, si sono intasate anche le strade alternative (come via dei Valenzani, imboccata da chi sperava di evitare il tappo). E anche oggi Cagliari vive una giornata difficile sul fronte del traffico.

