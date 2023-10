Con un complice aveva appena rubato da un’auto in sosta uno zaino con all’interno un computer portatile. Fermato dagli agenti di pattuglia della squadra Volante della Questura, ha provato a fornire un nome falso.

Per questo un trentunenne cagliaritano è stato arrestato per furto aggravato e denunciato per falsa attestazione a pubblico ufficiale.

I fatti risalgono alla notte di martedì. I due sono stati notati mentre si aggiravano tra i veicoli in sosta in via Centrale, a Pirri. Alla vista dell’auto della polizia uno si è dileguato, l’altro ha provato a disfarsi dello zaino. Ma è stato raggiunto. Gli agenti sono risaliti al proprietario del pc. Il responsabile del furto è stato ammanettato e portato in via Amat per l’identificazione: non aveva documenti con sé e aveva provato a fornire false generalità. Un tentativo andato a vuoto, che gli è costato l’ulteriore denuncia.

Già processato per direttissima, non è stato sottoposto ad alcuna ulteriore misura cautelare.

