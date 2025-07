Una squadra di 11 fra uomini e donne dal Comune di Cagliari per garantire un supporto efficace, in termini di sicurezza e assistenza, durante il Giubileo in programma a Roma dal 28 luglio al 3 agosto.

Dalle 7 di questa mattina ha preso ufficialmente servizio il Gruppo di missione della Colonna mobile Anci, composto da Paride Simbula, Giuseppe Sanna, Franco Camboni (Protezione civile), Donato Ortu (Autoparco), Alessandra Fois (Servizio del Personale), Gabriella Lecca e Anna Pinna (Servizi Sociali), Cristiana Cherchi (Servizio Attività produttive e Suape), Antonello Aru (Edilizia privata), Emiliano Aresu e Andrea Gaviano (Polizia Locale).

La squadra, sotto la guida esperta e il coordinamento di Giovanni Musu (capo missione) e del dirigente Evandro Pillosu, della Protezione civile del Comune di Cagliari, permetterà anche all’Amministrazione comunale di testare e consolidare il livello di prontezza e capacità di risposta del proprio personale in occasione di eventi di rilevanza pubblica e di grande afflusso di persone.

Il sindaco Massimo Zedda, nel manifestare il proprio sostegno all’operato del gruppo, ha sottolineato: «La presenza della Colonna mobile, coordinata dalla nostra Protezione civile, a Roma durante il Giubileo dei giovani testimonia l’impegno dell'Amministrazione comunale nel garantire servizi di qualità e sicurezza per le cittadine, i cittadini e i visitatori. Questa esperienza ci consente di mettere in evidenza il livello di preparazione raggiunto e di rafforzare la nostra capacità di intervento in situazioni di emergenza».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata