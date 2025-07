Traffico bloccato tra viale Buoncammino e piazza Arsenale per lavori urgenti di ristrutturazione di Porta Cristina, a Cagliari. Gli interventi partiranno mercoledì 30 luglio, con termine previsto il 13 agosto. Si potrà accedere al quartiere Castello da S'Avanzada e da via Porcell.

Su richiesta del Ministero della Cultura-Direzione Generale Musei Nazionali di Cagliari, che ha segnalato la necessità di interventi urgenti di restauro dell'arco di Porta Cristina, il servizio Mobilità, infrastrutture viarie e reti del Comune di Cagliari ha diramato un'ordinanza per la chiusura al traffico verso lo storico varco. L'ordinanza dirigenziale 1893/2025, indispensabile per consentire i lavori in sicurezza, prevede quindi la chiusura alla circolazione veicolare a Porta Cristina e l’istituzione della direzione obbligatoria a sinistra per le auto in salita da via Fiume all’intersezione con viale Buoncammino. Lo stesso provvedimento dispone di anticipare l’orario di apertura del varco ZTL al palazzo delle Seziate alle 8

Il transito in viale Buoncammino, nel tratto compreso e nel senso di percorrenza da via Belvedere e Porta Cristina resta consentito ai mezzi dell’impresa esecutrice dei lavori, ai mezzi delle forze dell'ordine dei vigili del fuoco, alle ambulanze e per l’accesso ai passi carrabili e per le operazioni di carico e scarico. Saranno sempre garantiti i percorsi pedonali e il transito in sicurezza dei pedoni e sarà posizionata adeguata segnaletica di indicazione e della viabilità alternativa. L'accesso al quartiere Castello negli orari previsti dalla Ztl sarà sempre possibile dall'ingresso di via Porcell verso via dei Genovesi e da via Ubaldo Badas (S'Avanzada) verso piazza Indipendenza.

(Unioneonline)

