Una mattinata di passione per gli automobilisti cagliaritani: il traffico è praticamente in via Cadello, in direzione Is Mirrionis.

La causa del rallentamento, secondo le prime informazioni, sembrerebbe legata alla manutenzione e pulizia della strada.

Traffico in via Cadello

Le code iniziano già dalla rotatoria di Pirri e proseguono fino all’altezza del semaforo di via Cadello, in corrispondenza dell’attraversamento pedonale per entrare al parco.

In quel tratto si procede a passo d’uomo, con forti disagi per i pendolari e per chi si sposta verso il centro città.

(Unioneonline/Fr.Me.)

