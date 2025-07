Rintracciato in casa e arrestato, con l'affidamento a una comunità, un minorenne autore di un tentato omicidio - con accoltellamento - lo scorso 6 luglio in un locale del quartiere di San Michele a Cagliari. Gli agenti della Polizia di Stato erano intervenuto al Brotzu, dove la vittima era arrivata in codice rosso con ferite da arma da taglio: quest'ultimo, inizialmente, aveva parlato di un'aggressione in un chiosco al Poetto da parte di uno sconosciuto.

La versione dell'accoltellato era poi stata smentita dagli investigatori della Squadra Mobile, che hanno identificato l'aggressore. Considerati i gravi e concreti elementi di colpevolezza emersi a suo carico, la Procura per i Minorenni di Cagliari ha avanzato l'istanza per l'adozione di una misura cautelare, accolta dal Gip che ha disposto l'affidamento in una struttura comunitaria.

Grazie all'analisi dei filmati di videosorveglianza e alla raccolta delle testimonianze, è stata ricostruita la dinamica dei fatti: attorno alle 6.30 del 6 luglio, il minorenne aveva avuto un alterco con la vittima davanti a diversi testimoni. Aveva preso un coltello da un'auto e raggiunto l'altro giovane nei bagni di un locale pubblico: lì lo ha colpito con due fendenti, uno al torace e l'altro all'avambraccio, con lesioni con prognoso di oltre 40 giorni.

Nel pomeriggio di sabato, durante la notifica dell'arresto, gli agenti della Squadra Mobile hanno inoltre trovato il giovane che cercava di disfarsi di 27 grammi di cocaina e 1 grammo di chetamina, gettando la droga dalla finestra di casa sua.

