A poche settimane dall’inizio della stagione turistica, a Cagliari torna l’incubo dei taxi introvabili. Prenotazioni possibili solo per l’aeroporto e per gli ospedali e permangono dubbi sull’efficacia della “doppia guida”. 

Il Comune valuta l’ipotesi di aumentare il numero delle auto e anche l’opposizione sollecita nuove licenze. 

L'articolo completo di Mauro Madeddu su L’Unione Sarda in edicola e nell’edizione digitale sull’app Unione Digital

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