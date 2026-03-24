il caso
24 marzo 2026 alle 07:26
Cagliari, taxi introvabili: torna l’ipotesi di aumentare le licenzeLa città fa i conti con la carenza di auto, mentre le prenotazioni sono possibili solo verso aeroporto e ospedali
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A poche settimane dall’inizio della stagione turistica, a Cagliari torna l’incubo dei taxi introvabili. Prenotazioni possibili solo per l’aeroporto e per gli ospedali e permangono dubbi sull’efficacia della “doppia guida”.
Il Comune valuta l’ipotesi di aumentare il numero delle auto e anche l’opposizione sollecita nuove licenze.
L'articolo completo di Mauro Madeddu su L’Unione Sarda in edicola e nell’edizione digitale sull’app Unione Digital
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