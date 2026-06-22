Ennesimo weekend di risse e malori, causati dall’alcol e in alcuni casi anche da altre sostanze, nelle zone della movida cagliaritana. Sabato sera il sangue ha macchiato le scalinate della piazzetta che circonda la chiesa di Sant’Eulalia a seguito di una rissa, mentre in un’altra scalinata, quella di Sant’Anna, una ragazzina ha perso conoscenza ed è crollata sui gradoni della prima rampa, sotto gli occhi increduli degli amici che hanno provato a rianimarla.

Notte di soccorsi

Vari interventi del 118 nelle vie del centro per soccorrere giovani colpiti da malori legati all’abuso di alcolici e superalcolici. È documentato da un video che sta circolando sui social l’improvviso malore di una ragazzina che, di punto in bianco, si è accasciata e ha perso i sensi. Uno scenario simile a quello accaduto anche a notte fonda, quando è stato soccorso un ragazzo in via Mameli: l’hanno trovato privo di sensi con la schiena appoggiata ad un muro, ma non rispondeva ad alcun sollecito.

Sangue sui gradini

Poche ore prima, nel rione Marina, è scoppiata una violenta rissa tra giovanissimi (si parla anche di minorenni) davanti alla chiesa di Sant’Eulalia, mentre all’interno dell’edificio di culto si teneva un concerto.

Francesco Pinna

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