Recinzioni arancioni, ponteggi lungo la facciata, materiali da cantiere accatastati nei balconcini e negli spazi esterni. È questo lo scenario che si presenta oggi all’esterno dell’Ospedale Marino di Cagliari, nella struttura destinata a ospitare l’Ospedale di comunità, uno degli interventi inseriti nel piano Pnrr per il potenziamento della sanità territoriale.

«Non è ancora ultimato», è la risposta all’ingresso quando si chiedono informazioni. Capire dove andare senza cartelli e indicazioni, è quasi impossibile. Poi, sollevando lo sguardo lo si riconosce subito. Accanto alla facciata recentemente ristrutturata sbucano ponteggi e sacchi di cimento, in sottofondo il rumore degli operai al lavoro e accanto un pannello bianco e arancione: «Lavori per la realizzazione dell’Ospedale di comunità», si legge.

La struttura però risulta tra quelle indicate dalla Regione come in funzione, come confermato in un comunicato della Regione: «Commentando il focus nazionale Ansa – quello che faceva riferimento proprio all’entrata in vigore della sede del Marino – gli uffici dell’assessorato della Sanità danno conferma dei risultati raggiunti e fanno sapere che sono stati accreditati ulteriori Ospedali di comunità», raggiungendo così quota 19.

Ma sul posto l’impressione è quella di un edificio ancora in piena fase di lavorazione. Tra parti ristrutturate e altre ancora in stato di intervento, restano incerti i tempi per la piena operatività dei servizi e per la disponibilità dei 40 posti letto previsti.

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