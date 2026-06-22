Cagliari, scooter contro auto in via della Pineta: due feriti graviLe peggiori conseguenze per la coppia a bordo del mezzo a due ruote: entrambi in codice rosso, lui al Brotzu lei al Policlinico
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Grave incidente nella notte in via della Pineta, a Cagliari, vicino a piazzetta Maxia, dove si sono scontrati un’auto e uno scooter.
Ad avere la peggio una coppia di circa 50 anni che viaggiava a bordo del mezzo a due ruote. Immediato l’intervento del 118. Entrambi hanno riportato ferite gravi. L’uomo è stato trasportato in codice rosso al Brotzu, la donna sempre in rosso al Policlinico. Nessuna conseguenza invece per il conducente dell’auto.
Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.