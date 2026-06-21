l’incidente
21 giugno 2026 alle 19:53
Cagliari, con la moto contro il guardrail sulla 195: grave un 63enneL’uomo è stato portato al Brotzu in codice rosso, lo schianto all’altezza di Sa Illetta
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un motociclista è ricoverato in gravi condizioni al Brotzu a seguito di un incidente stradale avvenuto questa sera sulla 195, all'altezza di Sa Illetta.
Ha perso il controllo della moto ed è finito contro il guardrail, riportando lesioni e traumi importanti. Soccorso in codice rosso per dinamica e per gravità, il 63enne è grave ma non sarebbe in pericolo di vita.
Sul posto sono intervenuti il 118 e la Polizia Locale
© Riproduzione riservata