Un motociclista è ricoverato in gravi condizioni al Brotzu a seguito di un incidente stradale avvenuto questa sera sulla 195, all'altezza di Sa Illetta.

Ha perso il controllo della moto ed è finito contro il guardrail, riportando lesioni e traumi importanti. Soccorso in codice rosso per dinamica e per gravità, il 63enne è grave ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti il 118 e la Polizia Locale

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