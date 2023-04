La concessione di suolo pubblico non esisteva. Ma davanti al “Bistrot Il Bastione”, sull’ampio marciapiede, il titolare aveva piazzato tavoli, sedie, ombrelloni e lavagnette. Tutti abusivi. Per questo l’attività dovrà restare chiusa per otto giorni, dall’17 al 24 aprile.

Non ci sono solo i camion bar nel mirino della polizia locale di Cagliari. Gli agenti sono tornati a controllare anche il rispetto dei regolamenti comunali nelle aree all’esterno dei locali.

Il 9 marzo si sono presentati in viale Regina Elena 3, ai piedi del Bastione. E hanno rilevato che la società “Eredi Olianas Maria di Alessandro Depau & C.” non aveva alcun titolo per occupare i 50 metri quadri che utilizzava per servire i clienti all’aperto.

Così è scattata la multa. Il verbale non è stato impugnato. Il servizio comunale delle Attività produttive ha solo accolto la richiesta arrivata dai titolari: fateci chiudere fra Pasqua e il primo maggio. Istanza accolta.

(Unioneonline/E.Fr.)

