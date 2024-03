Un passante lo ha notato steso a terra, in mezzo alle sterpaglie e ha chiamato i soccorsi: è andata bene a un tossicodipendente che questa mattina è stato preso in carico da un equipaggio del 118 che gli ha prestato le prime cure sul posto per poi trasferirlo all’ospedale Santissima Trinità.

Se nessuno lo avesse visto forse non avrebbe la possibilità di raccontare la sua esperienza: il quarantenne ha rischiato di andare in overdose di eroina e cocaina.

Uno dei tanti che frequentano questa zona abbandonata ai piedi del colle di San Michele, per un buco. In mezzo alla vegetazione restano cumuli di siringhe e bottiglie: nessuno interviene per rimuoverli e sono un pericolo per chiunque, che non appartiene al giro tossico, si trovi a passare nella zona.

