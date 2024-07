Passo avanti, a Cagliari, per realizzare uno spazio all’aperto da decicare ai grandi eventi di spettacolo. Il Comune di Cagliari e il Centro servizi promozionali per le Imprese, azienda speciale della Camera di Commercio, annunciano il rinnovo della collaborazione per il 2024, «finalizzata alla realizzazione e gestione di un'area all'aperto destinata allo svolgimento di spettacoli ed eventi. Quest’area», si legge in un comunicato stampa, «sarà disponibile per gli operatori del settore fino al mese di ottobre».

L'area, denominata Arena 2024-Cagliari Summer Forum, è all’interno del quartiere fieristico di Cagliari. Palco coperto e allestimento modulare, in grado di ospitare fino a 5.000 spettatori in piedi e 1.800 seduti. Presenti aree e servizi riservati per persone con disabilità, strutture di servizio e supporto, nonché aree food e drink.

«Gli operatori interessati all’utilizzo dell’Arena possono contattare il Centro servizi promozionali per le Imprese della Fiera di Cagliari per ottenere informazioni dettagliate sull'uso della struttura, verificare la disponibilità delle date di interesse e programmare gli spettacoli».

