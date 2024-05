Gli studenti salgono a bordo. Alcune classi del liceo scientifico Alberti di Cagliari hanno visitato la nave della guardia costiera CP 421 “Roberto Aringhieri”, ormeggiata in porto.

Ad accoglierli, il comandante tenente di vascello Andrea Montinaro e il suo equipaggio. La speciale lezione a bordo della Aringhieri segue una serie di esperienze di orientamento formativo, sempre promossa dalla Capitaneria, iniziata i mesi scorsi.

Prima un briefing illustrativo dei vari compiti istituzionali e delle operazioni svolte da uomini e donne della guardia costiera, con particolare riferimento alla recente missione Indalo di Frontex, condotta in Spagna tra il 15 aprile e il 16 maggio di quest’anno.

Poi la possibilità, per gli studenti, di poter vivere un’uscita in mare. Gli alunni hanno fatto un giro del golfo di Cagliari riuscendo a osservare le tecnologie della nave e i moderni strumenti di bordo.

L’obiettivo è potenziare le discipline Stem (Science, technology, engineering and matematics) con l’opportunità di conoscere in maniera più dettagliata le applicazioni di materie come la fisica e la matematica al mondo del lavoro. Nello specifico, l’utilizzo dell’informatica nei complessi sistemi operativi di monitoraggio e telecomunicazioni utilizzate dal personale della guardia costiera.

