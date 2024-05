Torna a casa la nave Roberto Aringhieri della Guarda costiera, di base nel porto di Cagliari, dopo la missione Andalo 2024 in acque spagnole, condotta sotto l’egida dell’agenzia europea Frontex e coordinata dalla Guardia civil spagnola.

Obiettivi principali della partecipazione alle operazioni all’estero sono la cooperazione europea in materia di guardia costiera e il sostegno al controllo dei flussi migratori e alle operazioni di ricerca e salvataggio in mare.

L’attività della nave partita da Cagliari è culminata in un duplice intervento di soccorso a due gommoni in acque spagnole. Rischiavano di affondare: a bordo c’erano 25 migranti algerini, tutti salvati. L’equipaggio della Aringhieri, inoltre, ha individuato un’imbarcazione sospetta, in stato di abbandono, ormeggiata sotto costa e usata per la tratta degli esseri umani: è stata recuperata e consegnata alla Guardia Civil spagnola.

La missione, si è conclusa con un totale di 246 ore di moto e 2186 miglia nautiche di acque nazionali spagnole sorvegliate.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata