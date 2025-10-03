Cagliari, stazione blindata per il passaggio del corteo pro PalestinaImponente schieramento di polizia in piazza Matteotti
Un fiume di manifestanti a Cagliari («siamo 30mila», dicono gli organizzatori) è passato davanti ai cancelli della stazione di piazza Matteotti, blindata da un ampio schieramento di forze di polizia.
In occasione di precedenti cortei, nella Penisola, i treni sono diventati i mezzi da bloccare e nelle stazioni si sono verificate tensioni: la macchia su iniziative pacifiche.
A Cagliari anche oggi nulla di tutto questo: il corteo arrivato da via Roma, per giungere in piazza Matteotti, ha imboccato via Riva di Ponente. E qui sì che c’è stato un blocco: quello del traffico in ingresso dalla Statale 195.