Pauroso incidente nella notte tra venerdì e sabato a Cagliari.

Un’auto – per circostanze in fase di accertamento – ha sbandato, finendo poi per ribaltarsi.

Immediato l’allarme, con il successivo intervento sul posto dei soccorritori e degli agenti della Polizia municipale.

Grandissimo lo spavento e ingenti i danni alla vettura, ma per fortuna non si sono registrati feriti.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata