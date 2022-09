I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Villanova, hanno arrestato con le accuse di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti un ventitreenne cagliaritano.

Ieri pomeriggio, durante un posto di controllo in Via Borgo Sant'Elia, il giovane - che guidava (di nuovo) senza patente una Volkswagen Golf – ha consegnato spontaneamente un contenitore con quattro dosi di cocaina per un peso di 2 grammi e due confezioni sottovuoto contenenti 10 grammi della stessa sostanza.

La successiva perquisizione dell’auto ha consentito di rinvenire una busta con all'interno materiale per il confezionamento in dosi della sostanza. La perquisizione è stata quindi estesa all'abitazione del 23enne e ha permesso di recuperare un bilancino di precisione, 990 euro in contanti e un coltello.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Il giovane, finito ai domiciliari, è stato anche denunciato per guida senza patente con recidiva e porto di armi o oggetti atti ad offendere.

